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Захватившим вертолетную площадку Януковича в Киеве напомнили о ее статусе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В генеральной прокуратуре Украины заявляют, что здание и вертолетная площадка экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве, захваченные накануне представителями правых политических сил, по решению суда находятся в госсобственности.

"Вниманию тех, кто захватил вертолетную площадку на ул.Парковой. Этот объект - в собственности государства! Генеральная прокуратура Украины за него долго боролась в судах", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган фейсбуке.

Вечером 16 октября стало известно, что представители радикальных националистических организаций "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" (запрещен в РФ) взяли под контроль здание вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. "Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор" требуют немедленной национализации вертолетной площадки Януковича. Требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения", - говорилось в заявлении "Нацкорпуса" на странице организации в Фейсбуке.

В тот же день активисты этих организаций провели акцию в центре Киева с требованием передать здание бизнес-центра, принадлежащего семье экс-президента Януковича, в госсобственность. Речь шла, в том числе о "вертолетной площадке Януковича" на Парковой дороге.

Сарган напомнила, что 3 августа 2017 года Апелляционный суд Киева наложил арест на земельные участки площадью более 2 га и расположенные на этих участках более 5 объектов недвижимого имущества по адресу: Киев, Парковая дорога, владельцем которых является ООО "Амадеус Ко".

Теги: Украина, Киев, Виктор Янукович
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