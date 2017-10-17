ЕСПЧ присудил компенсацию в 7 тыс. евро потерпевшей по делу о взрыве в "Домодедово"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу против РФ Елены Криволуцкой, пострадавшей в результате теракта в аэропорту "Домодедово" в 2011 году. Об этом говорится в коммюнике суда, распространенном во вторник.

В соответствии с решением суда, российские власти должны выплатить истцу 5 тыс. евро в качестве компенсации за причинение морального ущерба, а также 2 тыс. евро для возмещения судебных издержек.

По мнению Криволуцкой, российские власти не приняли достаточных мер безопасности для охраны жизни и здоровья граждан, что привело к теракту в "Домодедово".

Суд постановил, что в отношении истца Россия нарушила статью 2 (право на жизнь) и статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Взрыв в аэропорту "Домодедово" произошел 24 января 2011 года в зоне прилета международных рейсов. Бомбу мощностью порядка 5 кг тротила, начиненную металлическими поражающими элементами и закрепленную на теле, террорист-смертник взорвал в толпе встречающих. В результате погибли 37 человек, более 100 пострадали.