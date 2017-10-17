МВД РФ заявило о смерти сотен воевавших за рубежом на стороне экстремистов россиян

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сотни россиян, уехавших за рубеж воевать на стороне незаконных вооруженных формирований, погибли в боевых действиях, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин.

"Несколько сот ликвидированы непосредственно на местах боев", - сказал генерал полиции.

"Ведется учет граждан, которые выехали для участия в незаконных вооруженных формированиях. Практически по двум третям из тех, кто выехал, собрана доказательная база, возбуждены уголовные дела", - сказал Валиулин во вторник на заседании президентского совета по правам человека в Москве.

По его словам, МВД беспокоит потенциальное возвращение боевиков обратно в Россию, но "эта ситуация держится под контролем совместно с федеральной службой безопасности". "Ситуация хоть и сложная, но абсолютно контролируемая", - заверил Валиулин.