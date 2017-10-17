ЕСПЧ обязал РФ выплатить 33 тыс. евро по жалобам задержанных в Приднестровье граждан

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы истцов по делам "Брага против Молдавии и России" и "Драки против Молдавии и России". Об этом говорится в коммюнике, распространенном судом во вторник.

Истцом по первому делу является Андриан Брага, который заявил, что был арестован в Приднестровье в 1999 году по подозрению в мошенничестве и взятке. По мнению истца, он содержался в нечеловеческих условиях, которые не соответствуют нормам, установленным законом.

В соответствии с решением суда, как Россией, так и Молдавией в данном случае были нарушены статья 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещение пыток) и статья 5 (право на свободу и личную неприкосновенность). Помимо этого, суд уточнил, что власти Молдавии не обеспечили соблюдение статьи 34 Конвенции (индивидуальные жалобы).

ЕСПЧ присудил Браге компенсацию в размере 11 тыс. евро со стороны России и еще 4 тыс. евро - со стороны Молдавии.

В рамках дела "Драки против Молдавии и России" истцом выступал Александру Драки, который утверждает, что в Приднестровье его похитили, незаконно по обвинению в краже.

Драки подал жалобу в ЕСПЧ, в которой также содержались доводы о плохих условиях его содержания в местах лишения свободы.

Суд постановил, что Россия нарушила статьи 3 и 5 Конвенции в отношении Драки. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить истцу 22 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба, а также 60 евро для покрытия судебных издержек.

В коммюнике суда не уточняется, какие конкретно противоправные действия совершила в отношении истцов российская сторона.