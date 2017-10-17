В Литве начали публиковать сообщения агентов КГБ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) начинает обнародование агентурных сообщений агентов советской спецслужбы КГБ.

"Таких документов в Особом архиве Литвы сохранилось довольно много, их обнародование должно позволить обществу сформировать более точное представление о деятельности агентов КГБ", - говорится в пресс-релизе Центра.

Агентурное сообщение - написанный рукой агента текст о выполненном задании КГБ или информация, полученная по его личной инициативе. Агентурное сообщение подписывалось псевдонимом, чтобы нельзя было узнать личность агента.

Начинается обнародование агентурных сообщений агентов, действовавших в литовских эмигрантских организациях: в Главном комитете по освобождению Литвы, Всемирной литовской общине, Совете литовцев Америки, Литовской общине Америки и в обществе Santara-Sviesa.

Позже намечается обнародовать агентурные сообщения о научно-технической разведке и шпионаже, которыми занимались агенты во время научных и рабочих стажировок. Немалую часть агентурных сообщений составляет информация от действовавших в окружении Католической церкви секретных сотрудников.

ЦИГРЖЛ публикует информацию о деятельности КГБ на сайте www.kgbveikla.lt с 2011 года. На сегодняшний день на сайте уже обнародовано более 5,5 тыс. документов.