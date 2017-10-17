Tesla модифицирует зарядные разъемы электромобилей для Китая

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla объявила о том, что поставит в КНР модифицированные версии электромобилей Model S и Model X, зарядные разъемы которых будут соответствовать китайским государственным стандартам. Об этом пишет издание China Daily.

В результате клиенты Tesla смогут заряжать свои транспортные средства не только на фирменных зарядных станциях. Кроме того, компания готова предоставить всем клиентам, уже купившим данные модели, бесплатные адаптеры.

Tesla построила более 700 зарядных станций, а к концу года их количество планируется увеличить до 1 тыс. В настоящее время сеть фирменных зарядных станций компании охватывает более 170 городов по всему Китаю, отмечает агентство "Синьхуа".

В 2016 году в Китае было продано 507 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что на 53% выше показателя за предыдущий год. Продажи электромобилей выросли на 65,1% и достигли 409 тыс., то есть на их долю приходится 80% общего объема реализации NEV.

По плану правительства КНР, до 2020 года в стране будут построены свыше 12 тыс. зарядных станций для NEV, а число таких автомобилей превысит 5 млн.