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В полицию Вашингтона поступили сообщения о стрельбе в университете

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полиция столицы США изучает сообщения о стрельбе на территории Говардского университета в Вашингтоне.

"Мы находимся на месте (в университете - ИФ) из-за сообщений о неподконтрольном стрелке. Пока не можем ничего подтвердить. Соблюдайте осторожность, находясь в этом районе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице отделения полиции.

В твиттере Говардского университета также появились сообщения о необходимости принять меры предосторожности.

"На данный момент полиция проводит обыск кампуса. Все студенты и работники должны оставаться на местах и найти укрытие до дальнейших уведомлений", - говорится в сообщении.

В то же время представители полиции Вашингтона сообщили, что еще не нашли подтверждений информации о стрельбе.

По информации телеканала Fox 5, анонимное сообщение о стрелке на территории кампуса поступило в администрацию университета, которая впоследствии вызвала полицию. По данным телеканала, в связи с сообщениями о стрелке правоохранительные органы перекрыли несколько дорог близ кампуса.

Теги: Вашингтон
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