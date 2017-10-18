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Россия поддержала стремление Афганистана вступить в ШОС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Москва прилагает усилия для того, чтобы Афганистан вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но этот процесс потребует определенного времени, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Кабулу предстоит еще пройти определенный путь до полноправного членства в организации. Однако мы делаем все для того, чтобы это произошло. Это поможет Афганистану", - сказал Кабулов газете "Известия", комментируя итоги прошедшего 11 октября заседания контактной группы ШОС-Афганистан.

Он отметил, что в Москве удовлетворены прошедшей встречей, которая была направлена на поиск путей возможного взаимодействия. "Мы обсудили контакты с Кабулом в деле стабилизации обстановки в стране и экономическое сотрудничество", - добавил З.Кабулов.

Источники газеты в российских дипломатических кругах, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что вопрос о будущем членстве Афганистана в международной организации обсуждался, причем афганская делегация сама попросила включить его в список приоритетных тем повестки ШОС.

"Несмотря на желание России и Китая видеть Афганистан членом организации, для этого понадобится определенное время. В ШОС недавно приняли Индию и Пакистан, и все согласны, что нужен определенный стабилизационный период для встраивания новых членов в работу организации. Вместе с тем все выступают за то, чтобы Афганистан состоял в ШОС. Против этого настроены США, которые могут оказать давление на афганцев. В любом случае у Кабула будет время, чтобы подготовиться к вступлению", - отметил один из источников.

Директор Департамента общеазиатских проблем МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов сообщил "Известиям", что на встрече стороны договорились выработать "дорожную карту" дальнейших действий; он отметил, что новая встреча контактной группы ШОС-Афганистан состоится в начале 2018 года в Китае.

"Очень важно, что есть понимание, что афганское урегулирование невозможно без участия в нем стран-соседей. Разговор будет продолжен, есть уже первые наметки дальнейшего плана работы", - подчеркнул Б.Хакимов.

Ранее директор департамента по вопросам политики и стратегии МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари заявил "Интерфаксу", что представитель Кабула на заседании контактной группы 11 октября призвал государства-члены ШОС поддержать полноценное членство страны в этом региональном объединении.

"Заместитель главы МИД Афганистана (Хекмат Карзай - ИФ) заявил на заседании, что страны должны поддержать наше полноценное членство в ШОС и что Афганистан с этого момента должен стать постоянным сопредседателем контактной группы по Афганистану", - сказал Хайдари.

Афганистан, имеющий статус наблюдателя, подал заявку на членство в ШОС в 2015 году.

Теги: Россия, Афганистан, ШОС
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