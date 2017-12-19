Совет ЕС официально продлит санкции в отношении России 21 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Решение Совета ЕС по продлению экономических санкций в отношении России ожидается в четверг, 21 декабря, сообщили "Интерфаксу" в эстонском председательстве совета.

"Это произойдет по письменной процедуре. Мы ожидаем решение примерно в начале второй половины дня", - сказал собеседник СМИ.

Политическое согласование очередного продления ограничительных мер главами государств и правительств стран Евросоюза состоялось 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе.

"ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", - заявил тогда председатель Европейского Совета Дональд Туск. На пресс-конференции после заседания Евросовета он сказал, что все 28 членов ЕС "абсолютно едины в том, что касается санкций против России". По его словам, "мы впервые сделали это (продлили санкции - ИФ), избежав споров и разногласий".