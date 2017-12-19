Россиян будут оповещать о ЧС за границей с 2018 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Государственная услуга по оповещению россиян о возникновении ЧС за рубежом и порядке действий в этих ситуациях заработает в следующем году, сообщил глава департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России Владимир Тарабрин в интервью "Интерфаксу".

"Каждый гражданин сможет заказать услугу в электронной форме через единый портал госуслуг и в дальнейшем получать информацию по удобным ему каналам связи - электронной почтой, по смс. Услуга будет бесплатной", - сообщил дипломат.

Он отметил, что сейчас туристы могут воспользоваться приложением ДСКЦ МИД России "Зарубежный помощник", с помощью которого можно получить информацию о странах, регионах и обстановке в них - в том числе, в сфере безопасности.