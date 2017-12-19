Израильская девочка в дни Хануки нашла светильник эпохи Иуды Маккавея

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Cемилетняя израильская девочка во время прогулки по долине Бейт-Шеан нашла светильник II века до нашей эры.

Как отмечается, во время прогулки девочка споткнулась о некий предмет, который мама ребенка, изучающая археологию в университете Хайфы, идентифицировала как древний масляный светильник. Он относится ко временам Иуды Маккавея, с военной победой которого связан праздник Хануки, отмечаемый сейчас.

Как пишет альманах "Лехаим" со ссылкой на американское издание Tablet, мать и дочка были в восторге от такого открытия, но затем женщина заподозрила неладное: если такой ценный предмет валяется на земле, значит, тут побывали черные археологи.

Прибывшие на место представители Управления древностей Израиля изучили место находки и пришли к выводу, что светильник выкопали не грабители, а дикобразы, которые готовят себе норы на зиму. Они часто роют их в местах археологических раскопок, потому что там земля уже разрыхлена людьми и податливее. Как пишет издание, девочка и ее мама получат похвальную грамоту за находку.