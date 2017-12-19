Минторговли США наложило санкции на две российские компании

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министерство торговли США объявило во вторник о решении включить в "черный" список две российские компании - ОКБ "Новатор" и ФНПЦ "Титан-Баррикады", говорится в документе, опубликованном в федеральном реестре США.

Составители документа отмечают, что правительство США сочло, что эти компании "угрожают национальной безопасности или выступают против интересов в сфере внешней политики" США.

"Эти предприятия производили для министерства обороны России крылатые ракеты наземного базирования и самоходные ракетные установки. Дальность (этих ракет - ИФ) нарушает параметры Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - отмечается в сообщении. Компании попадают в список Export Administration Regulations (EAR), который подразумевает дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны.

Документ вступает в силу с момента официальной публикации в федеральном реестре 20 декабря 2017 года.

Ранее владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции обвинил США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь в США заявили о желании сохранить договор по РСМД.