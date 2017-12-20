Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН в ходе пленарного заседания в понедельник приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе подчеркивается, что все государства должны запретить любое "чествование нацистского режима".

"За" документ проголосовали 133 страны, 49 стран, в том числе Германия, Франция, Швеция, Польша, воздержались. Против высказались США и Украина, передает корреспондент "Интерфакса".

В ноябре в ходе рассмотрения резолюции делегатами Третьего комитета ГА ООН документ поддержали 125 государств, 51 страна воздержалась, против также выступили лишь США и Украина.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что разочарованы нежеланием США поддержать российский документ.

"Неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование, тем более, что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят неубедительно. Особенно на фоне реакции американского общества на перечисленные в резолюции явления в самих США", - отмечали в посольстве РФ.

В российской дипмиссии подчеркивали, что принятие резолюции против героизации нацизма - это "сигнал о необходимости перейти на правильную сторону истории".