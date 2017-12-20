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Сессия ГА ООН на экстренном заседании рассмотрит вопрос о статусе Иерусалима

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в четверг соберется на экстренное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о признании США Иерусалима в качестве столицы государства Израиль, сообщают СМИ из всемирной организации. Заседание пройдет по инициативе Турции и Йемена, выступающих от имени Организации исламского сотрудничества. Они распространили проект резолюции форума.

Ранее за резолюцию Совбеза, осуждающую данный шаг Вашингтона и поддержанную 14 членами Совбеза, наложили вето Соединенные Штаты. После этого с просьбой о проведении специальной сессии ГА ООН по данному вопросу выступила Палестина.

Наблюдатели обращают внимание, что в проекте резолюции не упоминается имя американского президента, принявшего решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США, а лишь выражается "глубокое разочарование в связи со статусом Иерусалима".

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что уверен в "подавляющей поддержке" резолюции.

"Генассамблея заявит без опасений, что будет наложено вето, что мировое сообщество отказывается принимать принять одностороннюю позицию Соединенных Штатов", - сказал дипломат журналистам.

Постпред США при ООН Ники Хейли "крайне раздраженно", по оценке СМИ, отреагировала на решение о созыве сессии ГА ООН.

"В четверг пройдет голосование с критикой нашего выбора. США запомнят имена", - написала она в своем микроблоге в Твиттере.

На заседании СБ ООН за резолюцию по Иерусалиму проголосовали, в том числе и американские союзники - Великобритания, Франция, Италия, Япония и Украина. В связи с этим Н.Хейли в понедельник написала в Твиттере: "Мы в ООН всегда просим больше делать и больше получать. Таким образом, когда мы принимали решение на основе воли американского народа о том, где размещать СВОЕ (так в тексте - ИФ) посольство, мы не ожидали, что против нас выступят те, кого мы поддерживаем".

Теги: ООН, Иерусалим
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