МЧС РФ отправит в Донбасс 72-ю колонну с гуманитарным грузом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Автомобильная колонна с гуманитарной помощью, в том числе новогодними подарками, отправится в Донбасс 21 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России завершило формирование 72-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства. Грузовые автомобили привезут жителям Донбасса около 450 тонн гуманитарной помощи. В составе груза детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература и новогодние подарки, сообщили в министерстве.

Все автомашины в обязательном порядке пройдут таможенный досмотр на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", отмечает МЧС.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года. За это время МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарного груза.

Киев ранее неоднократно выступал с протестами в связи с направлением в Донбасс российских гуманитарных грузов без согласования с украинской стороной. Власти Украины заявляли, что отправка гумконвоев без согласования с Киевом нарушает как украинские законы, так и устоявшуюся международную практику.

В Киеве также всегда отрицали участие украинских таможенников и пограничников в оформлении гуманитарных грузов из России.