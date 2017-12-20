Прирученный кабан в Польше пропал на неделю и вернулся домой пьяным

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Потерявшегося прирученного кабана Хрюмека в Польше обнаружили благодаря забродившим фруктам: объевшись их, кабан захмелел и прилег отдохнуть на одной из ферм, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

Владелец лесного хозяйства в городе Коло Павел Ковальски был убежден, что не найдет своего ручного дикого кабана, который убежал неделю назад. Он никак не ожидал, что животное будет ему возвращено в пьяном состоянии.

Кабана накануне нашел один из фермеров. Хрюмек нашел целый "склад" фруктов из домашнего вина, объелся их, а затем уснул среди остатков. Удивленный находкой фермер вызвал егеря, чтобы тот забрал кабана, который протрезвел уже в своем загоне.

Позднее Ковальски в социальной сети написал, что Хрюмек - взрослый кабан, который еще поросенком потерял мать. Его хозяин выкормил зверя бутылкой с молоком. Хрюмек очень любит, когда ему чешут живот.