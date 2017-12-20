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Правительство Украины продлило на год ответные ограничения в торговле с Россией

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду одобрил решения о продлении до 31 декабря 2018 года включительно действия эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенных в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

Как сказал премьер-министр Владимир Гройсман, соответствующие постановления приняты с условием их необходимого оформления и доработки.

Помимо того правительство Украины решило включить с 1 марта 2018 года в перечень подпадающих под эмбарго товаров сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, полиэтилен с удельной густотой 0,94 или больше и поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами.

В обоих случаях предусмотрена отмена этих ответных мер, если Россия откажется от ограничений в торговле с Украиной.

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Между тем после резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в нынешнем году начали восстанавливаться.

В частности, за январь-октябрь 2017 года Украины увеличила экспорт товаров в Россию на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $3,263 млрд. Импорт товаров за отчетный период вырос на 36,5% - до $5,521 млрд, что выводит на суммарное увеличение двусторонней торговли товарами в 26,5% - до $8,78 млрд.

Сальдо торговли с РФ по итогам 10 месяцев этого года для Украины оказалось негативным и составило $2,258 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода минувшего года.

Теги: Украина, Россия
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