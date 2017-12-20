Мраморный клоп уничтожил больше половины урожая мандаринов в Абхазии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Насекомые-вредители нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Абхазии, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду в Сухуме во время выступления с ежегодным посланием парламенту республики.

"Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии", - сказал он.

По его словам, в 2017 году из бюджета выделено 8 млн руб. на приобретение химических препаратов для борьбы с вредителями, а в 2018 году будет выделено ещё 10 млн руб.

"По данным на 20 декабря, из Абхазии в Россию вывезено около 4000 тонн мандаринов. Это в два раза меньше, чем было экспортировано за аналогичный период в прошлом году", - сообщил глава республики.

Кроме того, он сообщил, что в 2018 году Абхазия рассчитывает получить от РФ 200 миллионов рублей на приобретение новой сельхозтехники. "Благодаря этому мы должны достичь качественного роста сельскохозяйственного производства в ближайшие годы", - считает президент Абхазии.