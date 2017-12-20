Власти Рима обвинили в злоупотреблении госсредствами из-за засохшей рождественской ели

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Группа защиты прав потребителей Codacons обвинила власти Рима в злоупотреблении государственными средствами из-за рождественской ели, засохшей через две недели после установки на площади Венеции в Риме, сообщает в среду местное издание The Local.

Codacons подала заявление в местную счетную палату, призывая провести расследование о расходовании средств налогоплательщиков на ель.Организация также призвала убрать ель с площади. Однако по данным источников издания, власти намерены оставить дерево на месте.

Власти Рима официально объявили дерево "засохшим и мертвым" 18 декабря. По данным газеты Il Messaggero, предварительное расследование властей Рима показало, что ель была неправильно покрыта во время перевозки, что и привело к ее гибели. По данным СМИ, на перевозку дерева власти потратили порядка 50 тыс. евро, его везли в Рим 700 км из леса, расположенного на границе с Австрией.

Жители Рима активно обсуждают проблему в социальных сетях под хэштегом #Spelacchio ("облезлое") - в частности, у ели появился свой аккаунт в твиттере, на который подписано более 4,7 тыс. человек. Газета Corriere della Sera написала некролог дереву, в котором назвала его "рождественской елью, не дожившей до Рождества".