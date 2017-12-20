Каждый кантон Швейцарии самостоятельно определит правила ношения бурки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии отказались вводить запрет на ношение бурки в публичных местах на общенациональном уровне, предоставив право кантонам самостоятельно решить этот вопрос, сообщили в среду европейские СМИ.

Согласно заявлению Федерального совета Швейцарии, "кантоны должны самостоятельно устанавливать любые возможные запреты на (ношение - ИФ) закрывающих лицо (предметов - ИФ) в общественных местах".

Вместе с тем, правительство Швейцарии может поддержать законопроект, который на государственном уровне запретит оказывать давление на человека, в частности, на женщин, чтобы заставить их носить одежду, закрывающую лицо.

Несмотря на то, что в его тексте не уточняется, что речь идет именно о традиционной для мусульман одежде, но с его помощью, как отмечают СМИ, члены Федерального совета страны намерены указать на то, что Швейцария на своей территории "не потерпит принуждения женщин" к ношению такой одежды.

Некоторые кантоны уже поддержали запрет на ношение бурки, в том числе Санкт-Галлен и Тичино, в то время как в кантоне Цюрих от этого ограничения отказались.