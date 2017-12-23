Китай призвал к мирному решению северокорейской ядерной проблемы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Проблема ядерного оружия на Корейском полуострове должна решаться мирным путем при помощи диалога, заявил заместитель постпреда Китая при ООН У Хайтао, выступая в Совбезе.

"Ядерный вопрос на полуострове должен решаться мирным путем и в полном объеме... История доказала, что диалог и переговоры - фундаментальный путь к снижению напряженности и ядерному разоружению на полуострове", - сказал он.

"Любые односторонние санкции вне Совбеза только подорвут единство совета и будут угрожать законным правам и интересам других стран, и поэтому их необходимо отвергать", - добавил китайский дипломат после одобрения СБ ООН очередных ограничительных мер против КНДР.

Китай также призвал КНДР не проводить ядерные и ракетные испытания.

"Китай призывает КНДР всерьез воспринять требования международного сообщества, применять резолюции совета и воздержаться от проведения каких-либо дальнейших ядреных и ракетных испытаний", - заявил представитель КНР. У Хайтао напомнил, что КНР и РФ выступают за подход к решению проблемы КНДР, который предусматривает, в частности, параллельно прекращение Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний, а Сеулом и Вашингтоном - масштабных совместных военных учений, а также другие меры, которые смогут привести к денуклеаризации Корейского полуострова. Он выразил надежду, что мировое сообщество поддержки подобный китайско-российский подход.