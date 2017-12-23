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В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с дифтерией в Йемене

В большинстве случаев с летальным исходом заболевшими были дети

В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с дифтерией в Йемене
Архивное фото
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил россиян о 28 летальных случаях дифтерии в Йемене.

"На 4 декабря в 15-ти из 20-ти районов Йемена зарегистрировано 318 случаев, подозрительных на дифтерию, 28 из которых - со смертельным исходом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

В Роспотребнадзоре отметили, что в 95% случаев с летальным исходом заболевшими были дети в возрасте до 15 лет.

"ВОЗ совместно с неправительственной организацией "Врачи без границ" оказывает медикаментозную и информационно-просветительскую помощь Министерству здравоохранения Йемена в борьбе со вспышкой", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Теги: Йемен, Роспотребнадзор
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