В Роспотребнадзоре сообщили о ситуации с дифтерией в Йемене

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил россиян о 28 летальных случаях дифтерии в Йемене.

"На 4 декабря в 15-ти из 20-ти районов Йемена зарегистрировано 318 случаев, подозрительных на дифтерию, 28 из которых - со смертельным исходом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в субботу.

В Роспотребнадзоре отметили, что в 95% случаев с летальным исходом заболевшими были дети в возрасте до 15 лет.

"ВОЗ совместно с неправительственной организацией "Врачи без границ" оказывает медикаментозную и информационно-просветительскую помощь Министерству здравоохранения Йемена в борьбе со вспышкой", - добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.