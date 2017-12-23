Около 90 человек погибли при наводнениях на Филиппинах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Примерно 90 человек погибли при наводнениях и оползнях в провинции Северный Ланао, вызванных тропическим штормом на Филиппинах, десятки человек числятся пропавшими без вести, сообщают в субботу западные СМИ.

В настоящее время в провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередач и связи.

Метеорологи заявляют об усилении шторма, скорость ветра достигает более 80 километров в час.

Шторм ударил по острову Минданао накануне.

В минувшие выходные на Филиппины обрушился тайфун Урдуджа, число жертв превысило 30 человек.