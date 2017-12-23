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Планировавший теракт в Сан-Франциско американец оказался бывшим морпехом

По данным СМИ, два года назад он принял ислам

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американец Эверитт Аарон Джеймсон, которого накануне задержала полиция по подозрению в подготовке теракта в Сан-Франциско, оказался бывшим военным Корпуса морской пехоты США, принявшим ислам два года назад, сообщает в субботу телеканал CNN.

По данным телеканала, сотрудники Федерального бюро расследований США начали вести наблюдение за 26-летним мужчиной в сентябре этого года после того, как он начал активно "ставить лайки" в социальных сетях записям о терактах и террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В ходе операции некоторые из агентов ФБР сами размещали подобные записи и связывались с Джеймсоном. В частности, встреча сотрудника ФБР, работавшего под прикрытием, с мужчиной произошла 16 декабря. Бывший морпех рассказал ему о том, что намерен совершить теракт на Пирсе 39 в Сан-Франциско 25 декабря, упомянув, что этот день является, с его точки зрения, лучшим для совершения подобной атаки.

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По словам Джеймсона, он собирался организовать теракт по плану атаки, совершенной 31 октября в Нью-Йорке, когда уроженец Узбекистана выехал на грузовике на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, затем, сбивая на своем пути людей, врезался в школьный автобус. Мужчина уточнил, что в настоящее время он работает водителем грузовика, поэтому у него уже есть транспортное средство для теракта.

Однако у работавших с ним агентов ФБР он попросил предоставить ему ружье и взрывчатку. В ходе беседы он также выразил приверженность к ИГ и ее лидеру, а также предложил пожертвовать средства группировке.

Затем в ходе встречи с агентами 18 декабря мужчина заявил, что передумал совершать теракт. Однако 20 декабря полиция обыскала его дом в калифорнийском городе Модесто, уроженцем которого он является, и обнаружила там огнестрельное оружие, магазины, боеприпасы и пиротехнические средства.

Кроме того, полиция нашла письмо, написанное от руки, в котором говорилось, что "вы позволили Дональду Трампу отдать Аль-Кудс (название Иерусалима на арабском языке - ИФ) евреям", имея в виду решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести туда посольство страны из Тель-Авива, а также в тексте говорилось, что "мы проникли и внедрились в вашу отвратительную страну".

Письмо было подписано именем Абдулла Абу бин Гордон аль-Амрики. Джеймсон принял ислам два года назад.

Его задержали накануне, позднее в пятницу он предстал перед судом. Следующие слушания по его делу запланированы на 28 декабря и 5 января. Согласно заявлению министерства юстиции США, ему предъявлены обвинения в попытке предоставить финансовую поддержку иностранной террористической организации.

По данным Минюста США, в случае признания судом его вины, ему может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс.

Теги: США, Сан-Франциско, ФБР
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