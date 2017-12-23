В Лондоне загорелся зоопарк

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Более 70 пожарных пытаются потушить крупный пожар, охвативший некоторые вольеры зоопарка, близлежащее кафе и сувенирный магазин, в Лондоне, сообщают британские СМИ.

По данным телеканала Sky News , возгорание произошло в верблюжьем вольере, неподалеку от старого бассейна для пингвинов.

Представитель зоопарка подтвердил, что животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент. "Десять пожарных машин и 72 пожарных были вызваны на тушение пожара в кафе и магазине Лондонского зоопарка. Примерно половина кафе и магазина, где также расположена зона для кормления животных, охвачены огнем. Есть ли на месте животные, неизвестно", - заявил представитель пожарной бригады.

Он уточнил, что на данном этапе причины возгорания пока установить не удалось.

Сообщений о жертвах не поступало.