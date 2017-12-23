Пассажирка рейса Пекин - Лос-Анджелес скончалась во время полета

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Гражданка Китая, направлявшаяся на самолете Air China из Пекина в Лос-Анджелес, скончалась в воздухе, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах в субботу.

"Командир самолета "Боинг-787" авиакомпании Air China, направлявшегося из Пекина в Лос-Анджелес, запросил вынужденную посадку в Петропавловске-Камчатском, поскольку одной из пассажирок, гражданке Китая, стало плохо. Однако еще во время снижения женщина потеряла сознание", - сказал источник.

Он сообщил, что после приземления на борт поднялась бригада реаниматологов, которая, констатировав остановку сердца, около часа пыталась вернуть женщину к жизни, однако им это не удалось. Женщина скончалась.