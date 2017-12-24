Наркодилер в Копенгагене по ошибке сел в машину полиции вместо такси

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Наркодилер в датской столице с крупной партией конопли вместо такси по ошибке остановил и сел в патрульную машину, сообщила местная полиция.

"Прошлой ночью дилер из Христиании (район датской столицы - ИФ) с партией конопли, спешив добраться домой, сел в такси. Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине", - говорится в сообщении, размещенном полицией Копенгагена в твиттере.

Наркодилер был арестован, ему грозит тюремное заключение, отмечается в сообщении.