В Китае первый полет совершил крупнейший в мире самолет-амфибия

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600 китайского производства совершил первый испытательный полет, сообщили китайские СМИ.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, может перевозить до 50 человек в рамках спасательных операций на море, или 12 тонн воды, которая закачивается при приводнении в течение 20 секунд, когда используется для тушения пожаров.

В то же время иностранные наблюдатели отмечают, что самолет предназначен для защиты морских рубежей Китая в рамках осуществляемой в стране программы модернизации вооруженных сил.

Максимальный взлетный вес новой машины составляет 53,5 тонны, дальность полета - 4,5 тыс. км.

Уже имеется 17 заказов на самолет от китайского правительства и различных компаний.