Глава конкурса "Мисс Америка" ушел в отставку из-за обнародованной переписки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель конкурса "Мисс Америка" Сэм Хаскелл подал в отставку со своего поста, после того как оказалась обнародована переписка, в которой он позволял себе нелицеприятные комментарии в адрес бывших и действующих участниц.

Как сообщает "Би-би-си", в организации уже заявили, что удовлетворили прошение Хаскелла.

Помимо Хаскелла из-за скандала свои должности покинут еще несколько топ-менеджеров "Мисс Америка".

Скандал разгорелся после того, как в The Huffington Post появились выдержки из имэйлов, которыми, по данным СМИ, обменивались Хаскелл и другие официальные лица. Их авторы в откровенных выражениях обсуждали личную жизнь и внешность участниц конкурса, в частности, некоторых они осуждали за якобы проявляемую сексуальную распущенность, других критиковали за лишний вес. Одной из участниц автор письма пожелал поскорее умереть, в адрес других использовал оскорбительные выражения.

49 бывших победительниц конкурса, включая тех, кто был упомянут в имэйлах, написали открытое письмо, в котором отметили, что пытались рассказать окружающим об истинной атмосфере конкурса, но раньше им не верили.

Сам Хаскелл выпустил заявление, в котором заявил, что находился в состоянии стресса из-за "постоянных атак со стороны двух мисс Америка", и заверил, что не пытается таким образом оправдаться, но считает, что опубликованные в СМИ цитаты вырваны из контекста.

Некоторые партнеры конкурса уже собрались пересмотреть рекламные контракты.