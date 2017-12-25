В Турции по подозрению в связях с ИГ задержали за неделю более 100 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в России), сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, в частности, антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле - семейная пара из Франции. Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.

Издание напоминает, что в результате атак боевиков ИГ в Турции погибли более 300 человек.