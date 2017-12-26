Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы и живых животных из Швейцарии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил поставки живых птицы и животных, а также продукции животноводства из Швейцарии из-за вспышек опасных болезней.

Как сообщается в материалах службы, в связи со вспышкой болезни Ньюкасла запрещен ввоз живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку.

Кроме того, запрет распространяется на ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Не допускается транзит живой птицы из Швейцарии по территории РФ.

Из-за регистрации очага блутанга запрещается ввоз племенного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к этому заболеванию, а также верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), спермы быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота, за исключением полученных in vivo.

Запрет действует с 22 декабря 2017 года.