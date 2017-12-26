Во Вьетнаме создано армейское спецподразделение для борьбы с "ложными идеями" в интернете

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Специальное подразделение численностью в 10 тысяч человек создано в составе Вьетнамской народной армии для ведения пропагандистских кампаний в интернете, пишет во вторник Financial Times.

О подразделении "Сила 47", в обязанности которого входит противодействие "ложным идеям" в Сети, во время выступления в Хошимине рассказал замначальника политуправления Вьетнамской армии генерал-лейтенант Нгуен Тронг Нгия.

Он отметил, что доступ в интернет имеют 63% населения Вьетнама - примерно 60,4 млн человек - что, по его словам, имеет две стороны, и "если говорить о негативной стороне, то враг использует интернет, чтобы сеять хаос". "Центральная военная комиссия крайне заинтересована в создании постоянной силы для противодействия неправильным точкам зрения", - сказал он.