Мелания Трамп разрешила спилить 200-летнюю магнолию на лужайке Белого дома

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп приняла решение убрать с лужайки Белого дома одно из деревьев магнолии, которое росло там почти 200 лет, сообщает во вторник телеканал CNN.

По словам пресс-секретаря Трамп Стефани Гришэм, первая леди США приняла окончательное решение о судьбе дерева, ознакомившись с докладом Национального дендрария США и поговорив со своими сотрудниками.

Специалисты Национального дендрария США заключили, что дерево "полностью зависит от искусственной поддержки" и без нее упало бы несколько лет назад.

White House tree that"s been there since the 1800s scheduled to be cut downhttps://t.co/dmQtCD8pqE pic.twitter.com/MUKUaX4XLA — The Hill (@thehill) 26 декабря 2017 г.

"После того, как она (Трамп - ИФ) посмотрела доклад, она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом", - сказала Гришэм, добавив, что Трамп попросила сохранить древесину магнолии.

Американские СМИ отмечают, что речь идет об одном из трех деревьев, стоящих перед южным фасадом Белого дома.

Магнолия крупноцветковая появилась перед Белым домом в период президентства Эндрю Джексона (1829 - 1837 годы). Джексон настоял на том, чтобы перед Белым домом посадили побег любимой магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси. Супруга Джексона Рэйчел умерла в 1828 году через несколько дней после его избрания президентом.

В период с 1928 года по 1998 год дерево было изображено на купюре в $20.