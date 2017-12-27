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В США представили макеты стены на границе с Мексикой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В американском Сан-Диего (штат Калифорния) в среду были представлены восемь макетов стены, которую президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании обещал возвести на границе с Мексикой. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В настоящее время специалисты из пограничной службы США проводят испытания восьми фрагментов стены высотой около 9 м, которые создали различные компании.

"Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, величайшая в мире, и тем, кто хотят попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы", - заявил глава местного отделения пограничной службы.

Sky News уточняет, что число нелегальных иммигрантов, прибывающих из Мексики в США, за последние 30 лет сокращалось: с 628 тыс. человек в 1986 году до 31 тыс. человек в 2016 году.

Граница между США и Мексикой

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Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
Теги: США, Дональд Трамп, Мексика
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