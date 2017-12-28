Роспотребнадзор предупредил о новых вспышках птичьего гриппа в Европе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор со ссылкой на данные Международной организации здоровья животных (OIE) сообщил, что в Голландии зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа H5N6.

"Власти Голландии доложили о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и др.) в двух провинциях страны. В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в другом докладе OIE говорится о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны и поразила 1 тыс. 135 особей.

Кроме того, ведомство отмечает, что Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA) опубликовало 21 декабря 2017 года обновленную оценку возможного пути распространения вируса H5N6 в Голландии.

"В документе указывается на то, что Голландия является промежуточным местом отдыха при миграции диких перелетных птиц в Великобританию и опасность заноса опасного вируса сохраняется до февраля следующего года. Англичане считают, что для Великобритании более опасным на настоящий момент является вирус H5N6, чем H5N8", - сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.