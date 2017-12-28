Сын экс-главы администрации президента Казахстана выпал с 15-го этажа в Риге

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Риги проводит расследование гибели Асылбека Мусина - сына бывшего главы администрации президента Казахстана Аслана Мусина. Об этом сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков.

"Отделом полиции города Риги заведено уголовное дело, начато расследование, которое установит причину смерти", - сказал Жайнаков журналистам в Астане в четверг.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Асылбек Мусин погиб в Риге, выпав из окна на 15-м этаже.

Жайнаков подтвердил эту информацию и уточнил, что это случилось в ночь на 23 декабря.

"Вчера прибывший в Ригу брат погибшего совместно с консулом Казахстана посетили центр судебно-медицинской экспертизы и опознали тело Асылбека Мусина", - добавил Жайнаков.

По его данным, на консульском учете посольства Казахстана в Риге Мусин не состоял. По некоторой информации, он имел вид на жительство в Латвии.

Отец Мусина занимал пост главы администрации президента Казахстана в 2008-2012 годах.