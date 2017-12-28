Российский турист утонул во Вьетнаме

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Тридцатитрехлетний российский турист утонул у побережья курорта Нячанг во Вьетнаме, купаясь в шторм, сообщают в четверг местные СМИ.

По их данным, россиянин Владислав Шаролов с тремя друзьями в среду после обеда отправился купаться. Несмотря на предупреждения спасателей о том, что на море шторм, все четверо прыгнули в воду. Волной их отнесло на 100 м от берега и потащило в зону опасного водоворота.

Спасателям удалось спасти трех человек. Шаролов же был найден мертвым спустя несколько часов.

По словам представителей спасательной службы, накануне у побережья Нячанга море было неспокойным, на пляжах выставили таблички, запрещающие купаться. Спасатели ходили вдоль пляжей, предупреждая туристов об опасности, но многие иностранцы их не слушали и продолжали купаться на большом расстоянии от берега.