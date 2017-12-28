Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 40 человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены, сообщают в пятницу афганские СМИ.

По их данным, такую информацию сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана. В то же время, ряд СМИ сообщает не о 40, а о 30 погибших, причем тоже со ссылкой на МВД страны.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более чем 50 пострадавших

Взрыв произошел около 10:30 по местному времени около офиса местного информагентства и социально-культурного центра, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.