США в полном объеме возобновили выдачу виз в Турции

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В госдепе США заявили в четверг, что американские власти полностью возобновляют выдачу виз в Турции.

"Государственный департамент уверен: ситуация с безопасностью значительно улучшилась, чтобы полностью восстановить визовое обслуживание в Турции", - приводят западные СМИ выдержки из заявления госдепа.

Аналогичное заявление обнародовало посольство США в Анкаре.

Турецкое посольство в Вашингтоне в ответ также сняло ограничения на визовое обслуживание для граждан США, отмечают западные СМИ.

Дипломатический скандал между США и Турцией начался в октябре после ареста в Турции представителя американского консульства - по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, проживающим в США. В ответ посольство США в Анкаре, а вслед за ним и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание.