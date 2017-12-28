Правительство Эстонии одобрило план развития государственной обороны до 2026 г

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прикладной план развития государственной обороны на период до 2026 г. одобрило правительство Эстонии в четверг, сообщили агентству BNS в пресс-службе правительства.

При составлении прикладного плана его авторы исходили из основного документа о развитии гособороны, а также из широкой трактовки темы государственной обороны, отметили в пресс-службе.

Направлениями деятельности в сфере государственной обороны являются соответствующая дееспособность государства и общества, международная активность, стратегическая коммуникация, обеспечение внутренней безопасности, поддержка военной обороне со стороны гражданского сектора и военная оборона. При составлении прикладного плана его авторы исходили из упомянутого перечня действий.

Реализация прикладного плана должна содействовать повышению самостоятельной обороноспособности Эстонии и оборонного потенциала правительственных учреждений, отмечается в сообщении.