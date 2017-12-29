Полиция Нью-Йорка начнет учиться предотвращать теракты в новогодние праздники

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Специальный курс тренировок по предотвращению терактов в новогоднюю ночь будет организован для полицейских Нью-Йорка, сообщило руководство ведомства.

Власти опасаются, что террористы-смертники могут совершить террористические атаки в многолюдных местах. По оценкам полиции, около 2 млн ньюйоркцев и гостей города будут встречать Новый год на улицах мегаполиса.

Департамент полиции Нью-Йорка в пятницу распространит среди полицейских специальные инструкции, продемонстрирует сотрудникам правоохранительных органов учебные видеоматериалы. Они будут разосланы всем полицейским, задействованным в охране порядка в новогоднюю ночь, на их служебные телефоны.

"Мы раздадим их полицейским, это будет своеобразной инструкцией", - сообщил журналистам глава контртеррористического ведомства полиции Джеймс Уотерс.