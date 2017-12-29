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Жительницу Львова задержали за кражу в магазине 220 "киндер-сюрпризов"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадок "Киндер-сюрприз", сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, 33-летнюю женщину задержал сотрудник полиции охраны в торговом зале одного из гипермаркетов по улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Стоимость украденного превысила 7 тыс. грн. (около 14,4 тыс. рублей). Как указывают в полиции, за такое правонарушение закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов, исправительных работ до двух лет или лишения свободы до трех лет.

Теги: Львов
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