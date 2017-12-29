Пакистанские власти передали Индии более 140 рыбаков-браконьеров

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пакистан передал Индии 145 индийских рыбаков, которые ранее были задержаны пакистанскими властями и отправлены в тюрьму за незаконный рыболовный промысел в водах Пакистана, передает в пятницу агентство АР.

По его данным, этих моряков задержали в 2016 году, до этого отбывали наказание в тюрьме города Карачи.

Передача была проведена на пограничном переходе у города Лахор.

Агентство отмечает, что еще одну группу индийских рыбаков освободят в следующем январе - в качестве жеста доброй воли Пакистана. Еще 220 рыбаков отпустили на волю в декабре 2016 года. AP напоминает, что Индия и Пакистан часто арестовывают друг у друга рыбаков, нарушающих правила морского лова.