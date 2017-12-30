ИГ объявила об организации нападения на церковь в Каире

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Египетская террористическая группировка, афиллированная с "Исламским государством", объявила об ответственности за нападение на христианскую, церковь в Каире в пятницу, сообщило агентство Associated Press .

Заявление распространено через информационное агентство террористов "Амак".

Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в церков на мотоцикле и начал расстреливать людей. Его ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, но перед этим были убиты восемь коптов-христиан.

Нападение произошло на фоне усиленных мер безопасности, которые введены в коптских церквях перед празднованием Рождества, которое пройдет 7 января. Полицейские дежурят рядом с церквями и на окрестных улицах. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси лично встречался с ответственными за организацию мер безопасности.

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