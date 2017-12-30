Маргарет Тэтчер однажды отказалась лететь в самолете вместе с пандой

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер во время пребывания в должности отказалась лететь в одном самолете вместе с пандой из лондонского зоопарка, сообщил телеканал CNN в субботу.

История о Тэтчер и панде стала известна в пятницу из рассекреченных документов. В 1981 году глава правительства должна была лететь с официальным визитом в Вашингтон. Полет проходил в самолете "Конкорд". Председатеть Лондонского зоологического общества лорд Цукерман попросил официальных представителей правительства организовать полет вместе с самцом-пандой Чиа-Чиа. Животное собирались перевезти по просьбе Смитсоновского института Вашингтона. По мнению Цукермана, такой жест мог бы стать демонстрацией особого отношения.

Лорд написал специальный запрос. Тэтчер своей рукой написала на документе: "Я не возьму панду с собой. Панды и политики - это плохая примета". Она дважды подчеркнула слова "не" и "с собой".

В то время у лондонского зоопарка были финансовые трудности и зоологи расчитывали привлечь внимание с помощью такого жеста.

По британским законам, правительственные учреждения должны передавать в национальный архив документы, представляющие историческую ценности спустя 20 лет после их составления.

Маргарет Тэтчер была премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год.