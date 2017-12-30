Трамп призвал власти Ирана уважать права своих граждан

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение.

"Поступают сообщения о мирных акциях протеста, проводимых гражданами Ирана, которые устали от коррупции и расхищения национальных богатств ради финансирования терроризма за границей. Иранское правительство должно уважать права своего народа, включая право на самовыражение. Мировое сообщество наблюдает за этим процессом", - написал Трамп в твиттере в субботу.

В свою очередь официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт отметила, что США отслеживают многочисленные антиправительственные акции протеста в Иране и осуждают аресты их участников.