В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва бытового газа в селе Галкинское Камышловского района Свердловской области в субботу. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Взрыв не носил криминальный характер. Жители дома приобрели газовый баллон и варочную плиту и самостоятельно, без привлечения специалистов подключили газовое оборудование. В результате произошла утечка газа и последующий хлопок и возгорание. Находившиеся в квартире люди остались живы, и этот день можно считать их вторым днем рождения", - отметил Горелых.

Трое взрослых и девочка 2009 года рождения получили ожоги 1 степени. Их жизнь сейчас находится вне опасности, им оказывается медицинская помощь.