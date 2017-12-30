Путин в поздравлении Трампу рассказал о важности диалога РФ и США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении лидеру США Дональду Трампу заявил, что выстраивание диалога востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные угрозы. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"В поздравлении на имя президента Соединенных Штатов Америки Трампа, в частности, отмечается, что, по убеждению российского лидера, в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы", - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения. "Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного сотрудничества, ориентированного на долгосрочную перспективу", - подчеркнул Путин.