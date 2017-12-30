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В самолет рейса Кутаиси - Греция ударила молния

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В субботу утром молния ударила по самолету венгерской авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс W66401 из грузинского Кутаиси в греческий город Кавала на берегу Эгейского моря. Об этом сообщает пресс-служба Кутаисского международного аэропорта.

Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии.

По информации пресс-службы, инцидент произошел при приближении самолета к международному аэропорту Кавалы.

"На данном этапе проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания", - говорится в сообщении.

Теги: Греция, Грузия
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