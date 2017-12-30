Землетрясение магнитудой 4,4 произошло близ Алматы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На территории Казахстана в субботу в 21:55 (18:55 по Москве) произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 8,1 располагался на глубине 10 км на расстоянии 14 км южнее казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра - 43.05 градуса северной широты, 76.87 градуса восточной долготы.

По информации сейсмологов, в Алматы подземные толчки ощущались интенсивностью 2 балла по 12-бальной шкале МSК-64.